Rubano: Danni da evento atmosferico del 21-22 luglio 2018

Si avvisano i cittadini che abbiano subito danni al patrimonio edilizio privato o ad attività economiche e produttive a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 21 e 22 luglio 2018 che la Regione Veneto ha disposto la ricognizione del fabbisogno necessario al ripristino.

Con provvedimento DPGR n. 88 del 22 luglio 2018 la Regione ha definito le modalità con operative cui attenersi: gli interessati dovranno compilare secondo le istruzioni fornite dalla Regione e trasmettere al Comune le schede B o C allegateentro venerdì 27 agosto 2018.

Per maggiori dettagli si veda l’Avviso per la ricognizione del fabbisogno per ripristino patrimonio e danni