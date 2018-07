Sagre: assessore veneto, il nostro obiettivo era salvarle, e ci siamo riusciti (3)

(AdnKronos) – “Con questo spirito il tavolo da me presieduto – prosegue l’assessore – ha analizzato punto per punto le circolari ministeriali “Gabrielli”, “Frattasi” e “Morcone”, spesso contraddittorie tra loro, e ha promosso alcuni suggerimenti per addivenire a una nuova disciplina semplificata e che sia proporzionale all’effettiva realta degli eventi oggetto di organizzazione, a cui gli enti territoriali attraverso i sindaci possano conformarsi in maniera inequivoca e che diano la possibilita alle associazioni interessate di darvi adempimento”.

“Credo che la proposta da noi avanzata sia un buon punto di equilibrio per far si che si possano continuare a organizzare manifestazioni in sicurezza senza rinunciarvi a priori a causa di normative che di fatto oggi rendono impossibile mettere in piedi anche la piu semplice iniziativa senza il rischio di incorrere in qualche inosservanza anche in assoluta buona fede”.

(Adnkronos)