Rifiuti: confcommercio venezia, in veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (6)

(AdnKronos) – “E’ fondamentale inoltre – prosegue Zanon – introdurre misure, che leghino, in maniera vincolante, la determinazione dei costi del servizio a parametri di efficienza ed a criteri volti a garantire un’equa ripartizione tra la componente domestica e quella non domestica, nonche tra parte fissa e parte variabile. In questi anni Confcommercio, nel Veneziano, ha sempre dialogato con le Amministrazioni Comunali per rendere piu eque le aliquote tra le diverse categorie, riuscendo ad ottenere alcune positive soluzioni”.

“Inoltre, nell’ambito dei distretti del commercio, e stata promossa la fiscalita di vantaggio, che interessa proprio alcuni tributi locali compresa la TARI; infine – conclude il Presidente – ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il contenimento dei costi sono tra le priorita al centro del confronto fra imprese e Comune per il rilancio di competitivita del tessuto commerciale urbano. ‘

(Adnkronos)