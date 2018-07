Rifiuti: confcommercio venezia, in veneto tassa penalizza soprattutto settore alimentare (2)

(AdnKronos) – Non solo: per quanto riguarda la provincia di Venezia tali costi sono ulteriormente aggravati: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (+ #8364; 11,44 x metro quadro sulla media veneta: ‘record ‘ assoluto); mense, birrerie, hamburgherie (+ #8364; 5,01 x metro quadro s.m.v.); bar, caffe, pasticcerie (+ #8364; 6,96 x metro quadro s.m.v.); ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, puccerie (+ #8364; 9,94 x metro quadro s.m.v.).

Per altro, i costi della TARI in provincia di Venezia risultano maggiori della media regionale per tutte le tipologie economiche ad eccezione degli ipermercati di generi misti.

