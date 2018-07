Veneto: zaia, il pil della regione cresce di piu di quello nazionale (3)

(AdnKronos) – Anche il 2018 si apre in Veneto evidenziando la dinamicita del mercato del lavoro: in aumento il tasso di occupazione che si attesta nel primo trimestre al 66,4% rispetto al 65,3% di un anno fa, in un contesto di forte riduzione dell’inattivita (-4,9% rispetto il primo trimestre 2017).

Il lavoro dei giovani – Il mercato lavorativo veneto risulta capace di offrire, rispetto alle altre regioni, migliori opportunita anche ai giovani. Nel 2017 diminuisce anche la disoccupazione giovanile: per i 25-34ennni il tasso passa dal 10,7% all’8,4%, registrando il terzo valore migliore fra tutte le regioni italiane.

Scuola e giovani – Il tasso di abbandono scolastico e pari al 10,5% (contro una media nazionale del 14%) e la percentuale di giovani che arrivano alla laurea raggiunge il 27,6% (in Italia e il 26,9%).

