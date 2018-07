Il nuovo rapporto tra Fisco, contribuente e giustizia.

Venezia Mestre. Come si concretizzerà il nuovo rapporto fisco contribuente? Quali saranno le effettive collaborazioni tra imprese, Agenzie delle Entrate e Guardia di Finanza? Come saranno i nuovi modelli di accertamento fiscale e di riscossione?

Sono queste alcune delle domande che troveranno risposta alla tavola rotonda organizzata da Confindustria Venezia – Rovigo, per approfondire il rapporto tra fisco e contribuente, intitolata “L’evoluzione del rapporto tra contribuente e fisco: dal contrasto all’evasione alla compliance fiscale”.

Partendo da alcune relazioni tecniche su punti cruciali dell’accertamento e della riscossione tributaria, i relatori evidenzieranno come la riforma del rapporto tra fisco e contribuente non sia più rinviabile affinché la relazione diventi corretta, equa e trasparente.

Oggi le imprese hanno un total tax rate intorno al 68 per cento: l’evasione porta ad una tassazione ingiusta ed eccessiva a loro carico, con effetti distorsivi sulla libera concorrenza. I risultati della lotta all’evasione dovrebbero portare quanto prima ad una riduzione della pressione fiscale, ormai giunta a livelli insostenibili.

Oggi Fisco e contribuenti sono fisiologicamente su due lati diversi della barricata: questo non deve impedire ad entrambi di guardare verso la stessa direzione, che è quella di un sistema semplice, non improntato a regole di carattere straordinario, nel quale tutti pagano le tasse giuste, senza accanimenti formalistici in fase di accertamento, con un riscossione sostenibile e con una corretta e civile dialettica tra Fisco e contribuente.

Sono questi i temi che noti esperti del settore tributario affronteranno il 18 ottobre 2018 alle 14.30 a Marghera nella sala convegni Confindustria Venezia in via delle Industrie, 19 – Parco Scientifico Tecnologico Vega, Edificio Lybra.

Dopo l’introduzione di Vincenzo Marinese, presidente Confindustria Venezia che presenterà “il paper fiscale di Confindustria”, seguiranno gli interventi di Pierluigi Merletti direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto su “Prevenzione e contrasto all’evasione, percorsi analitici e presuntivi”; di Gianluca Campana comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, su “L’attività della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale internazionale”; di Stefano Buccini, sostituto procuratore presso la procura del Tribunale di Venezia su “La riscossione penale dell’imposta: il sequestro preventivo e la confisca per equivalente” e di Massimiliano Leonetti avvocato del foro di Venezia partner GBA studio legale tributario su “Le garanzie del contribuente anche nella prospettiva della giurisprudenza europea.”

La partecipazione è gratuita, per iscrizioni: [email protected] telefono 0415321918. Il convegno è in corso di accreditamento CFP ai fini della formazione professionale continua di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili.