UPA Padova: Nuova imprenditoria giovanile

Contributi per la costituzione di aziende guidate da under 35

Una delle missioni di E.B.A.V. è favorire lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e del lavoro artigiano nel Veneto, attraverso vari Servizi.

In particolare, E.B.A.V. promuove la costituzione di nuove aziende, realizzate da giovani imprenditori di età inferiore ai 35 anni, attraverso il mod. A62-NUOVA IMPRENDITORIA GIOVANILE.

La domanda di contributo mod. A62, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.

Le specifiche del servizio prevedono che:

• In caso di aziende costituite in forma societaria, è necessario che almeno il 50% dei soci abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’ Albo Imprese Artigiane.

• Sono considerate valide le acquisizioni di aziende, o di rami di azienda, che determinano una nuova azienda con una nuova data di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.

• L’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).

• Viene data precedenza alle aziende con neo-imprenditore ex dipendente versante EBAV, che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.

• L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento del contributo, almeno un dipendente per cui ci sia l’obbligo di versamento EBAV e denuncia mensile con modello B01. In caso contrario l’azienda dovrà restituire il contributo ricevuto.

Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo erogabile di 5.000 euro, ed è calcolato sui costi sostenuti al netto di IVA.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– Certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane (o copia Visura Camerale in cui si evinca la data di iscrizione).

– Costi di costituzione (spese legali, spese amministrative ecc.) o acquisto/leasing attrezzature o beni strumentali (compreso usato e beni mobili registrati).

Per scaricare il MODULO cliccare qui:

https://www.ebav.it/MTF//Content/Catalog/servizi/servizi/PRODUCTS/A62v1.4.pdf

Le domande, complete degli allegati richiesti, dovranno essere inviate all’indirizzo mail del nostro Sportello: [email protected]

Per qualsiasi informazione e per la presentazione delle domande, rivolgersi a:

Sportello E.B.A.V. – Confartigianato Padova

P.zza A. De Gasperi 22

35131 PADOVA (PD)

Tel. 049/8056905

[email protected]



(UPA di Padova)