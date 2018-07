Un giovane imprenditore eredita un’azienda piena di debiti e si suicida, Zaia lancia un appello: “non vergognatevi e chiedete aiuto”

La tragedia avvenuta qualche settimana fa nel capannone della Novatek, azienda di macchine utensili del trevigiano, è uno di quegli eventi universali che ha messo d’accordo gli esponenti politici di ogni colore: un imprenditore 24enne si è tolto la vita dopo aver cercato per mesi, senza riuscirci, di salvare dal fallimento l’azienda ereditata dal padre a gennaio. I troppi debiti hanno, infatti, portato i creditori ad attivare le procedure di sfratto, che sarebbe dovuto essere eseguito il giorno successivo il drammatico evento.

Accanto al corpo esanime del giovane, trovato dal fratello sopraggiunto sul luogo per portare a termine lo sgombero dei locali,è stato trovato un biglietto su cui erano vergate poche righe con le quali il ragazzo ha chiesto perdono e spiegato le ragioni del suo folle e disperato gesto.

Una tragedia annunciata, dice qualcuno, accusa in qualche modo sostenuta da tutti i protagonisti politici locali, dal deputato della Lega Nord Alberto Stefani ai consiglieri regionali Piero Ruzzante di Liberi e Uguali e Massimiliano Barison di Fratelli d’Italia, i quali hanno espresso solidarietà alla famiglia e fatto dichiarazioni molto dure sulla necessità che lo Stato scenda in campo al fianco degli imprenditori, soprattutto quelli piccoli ed economicamente meno tutelati, perché “non si può morire di sfratto”.

Lo stesso Presidente della Regione Luca Zaia è intervenuto utilizzando i canali social e lanciando un accorato appello a tutti gli imprenditori, appello con il quale invita chi si trova in difficoltà a non vergognarsi e a non sentirsi solo, perché gli aiuti ci sono e la Regione è ben felice di poter sostenere le piccole realtà produttive locali. Dal 2012 è, infatti, attivo un numero verde a cui sono arrivate più di 5000 telefonate e numerose sono le associazioni che offrono sostegno agli imprenditori in crisi.

Bisogna anche dire che la nostra regione è quella che più ha sentito la crisi economica di questi ultimi anni, poiché le realtà imprenditoriali presenti sul territorio sono per la maggior parte aziende a conduzione familiare che vantano un numero esiguo di dipendenti, struttura imprenditoriale che se da una parte rappresenta il fiore all’occhiello del Veneto, dall’altra ha reso particolarmente fragili alcuni bilanci aziendali, almeno in questo momento socio-economico.

Nonostante l'atmosfera che negli ultimi mesi sembra testimoniare una timida ripresa dell'intero comparto, la situazione è ancora molto pesante per diverse aziende, come emerge dai dati presentati dalla CISL di Treviso, secondo i quali un dipendente su dieci è ricorso alla cessione del quinto sullo stipendio per poter affrontare le spese della vita quotidiana. La cessione è, infatti, il prestito personale più gettonato, in quanto facilmente ottenibile se si può contare su uno stipendio fisso che svolge anche la funzione di garanzia ed evita, quindi, di doversi sottoporre a tutte le verifiche solitamente richieste quando si accede a un finanziamento.

Speriamo che questa ennesima tragedia possa essere d’aiuto a chi si trova in una situazione analoga, quantomeno per fargli arrivare l’appello, al quale ci uniamo, lanciato dal Presidente: chiedete aiuto perché le istituzioni sono con voi e possono darvi un aiuto concreto.