Dl dignita: zoppas (confindustria veneto), mancata flessibilita crea piu disoccupazione

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo di buon grado l’apertura del viceministro Massimo Garavaglia ad intervenire sul Decreto Dignita. Confindustria Veneto, fin dalla nascita di questa proposta legislativa, aveva messo in guardia – in maniera unanime ed in linea con Confindustria nazionale – le criticita, i rischi imprenditoriali e soprattutto le negative conseguenze occupazionali legate all’applicazione del decreto”. Cosi il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas sul decreto Dignita.

“Sono le imprese che creano lavoro ed e un errore, in un momento di crisi da cui non siamo ancora usciti, creare ulteriori disagi, tra i quali aumentare il costo dei contratti a termine e irrigidire le regole. La mancanza di flessibilita di fatto pone i presupposti di una maggiore disoccupazione perche porta molte aziende, ancora in difficolta, a chiudere. Questa e la prospettiva. Con la Regione Veneto, con l’assessore Roberto Marcato, siamo gia al lavoro per evidenziare le istanze espresse da tutta la base imprenditoriale veneta. Le criticita da affrontare e sciogliere sono numerose”, conclude.

(Adnkronos)