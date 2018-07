Dl dignita: moretti (pd), e una sciagura per imprese e lavoratori

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – ‘Un provvedimento sciagurato, che rappresenta una sostanziale retromarcia per quanto riguarda il sostegno alle imprese e al lavoro. Le misure annunciate dal Governo rischiano di aumentare la precarieta incentivando le aziende a non rinnovare i contratti e a cambiare continuamente i propri dipendenti ‘. ? quanto afferma, in una nota, Alessandra Moretti, consigliera regionale del Partito Democratico in Veneto a proposito del Decreto dignita in discussione la prossima settimana in Parlamento.

‘Questa regressione avra un costo pesante per tutti: con le rigidita che introduce, paralizzera il processo di riforma del mercato del lavoro e portera a una consistente perdita di posti, cosi come denunciato dal presidente dell’Inps Boeri ma anche da Confindustria e associazioni di categoria, economiche e sociali. Temo che, anziche semplificare, il Governo complichera la vita delle aziende andando ad incrementare le cause nei tribunali. Su questo la Lega di Salvini e Zaia non dice niente, tradendo imprese e lavoratori e riportando l’Italia indietro anni luce, appiattendosi sulle posizioni dei Cinque Stelle in cambio di un’ulteriore stretta sull’immigrazione ‘, continua la consigliera dem.

‘A cio bisogna aggiungere il disastro sulle infrastrutture con un ministro che sta bloccando tutte le opere, senza preoccuparsi delle conseguenze: danni calcolati in centinaia di milioni di euro e migliaia di posti di lavoro che se ne andranno. L’avventurismo dei grillini non e quello che serve al Paese: adesso che stiamo vivendo una ripresa economica, seppure timida, rischiamo di precipitare nuovamente nel baratro per colpa di un manipolo di dilettanti allo sbaraglio ‘, conclude.

(Adnkronos)