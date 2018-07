UPA Padova: Soggiorni estivi 2018. Tariffe agevolate grazie alla convenzione con Blu serena

Riduzioni dal 10 al 15 % per vacanze in villaggi o hotel italiani di Blu Serena

Grazie all’accordo con il Gruppo Bluserena riservato alle imprese associate Confartigianato, consente l’applicazione di tariffe Speciali Riservate su tutte le strutture del Gruppo Bluserena.Per tutta la stagione estiva viene applicata riduzione del 10% sulle quote intere, in caso di offerte speciali lo sconto potrebbe essere modificato.

Bluserena – vacanza a 4 stelle Comfort e servizi di hotel 4 stelle uniti al divertimento del villaggio, con un rapporto qualità prezzo tra i più competitivi sul mercato.I villaggi 4 stelle Bluserena sono fra i resort italiani più ricchi di servizi e opzioni per ospiti d’ogni età e con ogni preferenza. E con le nuove proposte 2018 la Vacanza Bluserena è sempre più “Su Misura”. Bluserena promette villaggi a 4 stelle, progettati e costruiti a misura dell’Ospite. Strutture nuove o continuamente rinnovate e migliorate, con ampi spazi per ogni attività: spiagge, ristoranti, campi sportivi, aree giochi, piscine, parcheggi. Ed infatti viene assegnato un ombrellone per ogni famiglia in spiaggia, così come il posto a tavola al ristorante e posto auto per tutti, per garantire un miglior servizio ed una Vacanza senza stress. I Villaggi Bluserena sono riconosciuti come modello della migliore ospitalità italiana. Un pensiero è per l’ambiente: tutta l’energia consumata nei villaggi è energia pulita, prodotta nei grandi parchi fotovoltaici Bluserena.

Il presente accordo è valido per i servizi turistico-alberghieri nei complessi “CALASERENA VILLAGE” in Sardegna, “SERENE’ VILLAGE” e “SIBARI GREEN VILLAGE” in Calabria, “GRANSERENA HOTEL” e “TORRESERENA VILLAGE” in Puglia, “SERENA MAJESTIC HOTEL E RESIDENCE” in Abruzzo, “SERENUSA VILLAGE” in Sicilia, “HOTEL SANSICARIO MAJESTIC” in Piemonte.

La Convenzione è valida per partenze fino al 31 ottobre 2018.

Lo sconto è applicato alle quote individuali di partecipazione ed è cumulabile con le promozioni per prenotazioni anticipate. Sono esclusi i costi dei voli, le tasse aeroportuali, l’assicurazione, la Tessera Club ed eventuali adeguamenti carburante e valutari.

Ai fini dell’applicazione di questa riduzione è indispensabile che gli interessati alleghino, all’atto della prenotazione, una dichiarazione rilasciata dall’Associazione su propria carta intestata dalla quale risulti l’appartenenza associativa (per le imprese ed i soci Anap/Ancos) ed il rapporto di lavoro/collaborazione in essere (per i collaboratori delle Associazioni).

Le prenotazioni vanno effettuate attraverso l’Agenzia del Sistema Confartigianato:

ARTQUICK – Piazza Castello 29, 10123 Torino

Claudia Sala, tel. 011.55.260.64 e Daniela Gasparello, tel. 011 55 260 69

email: [email protected]

(UPA di Padova)