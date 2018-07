PRESENTAZIONE VIDEO #DAI COLLI ALL’ADIGE

Mercoledì 1 Agosto 2018, Villa Pisani – Monselice

Il GAL Patavino è lieto di invitarvi alla presentazione dei video per la promozione del turismo sostenibile nelle aree rurali realizzati nell’ambito dell’intervento video service della ruralità.

I video sono stati realizzati da un gruppo di giovani under 35 sotto la direzione artistica del regista Marco Segato.

Il progetto

#daiColliallAdige è il nuovo sistema di promozione del turismo rurale che coinvolge 46 Comuni dell’area tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana.

Il Progetto che s’inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato, e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il sistema di promozione #daiColliallAdige è articolato in una serie di servizi collegati tra loro a beneficio di tutto il territorio rurale:

• Video Service della ruralità: un gruppo di giovani under 35 – aspiranti registi, artisti, operatori, studenti, appassionati di cinema – che hanno l’occasione di partecipare a una master con il regista Marco Segato, un laboratorio di idee che porterà alla produzione di tre video postcards che promuovano in modo innovativo e creativo il territorio, ma anche un’occasione per i giovani

• Web team: un team specializzato per veicolare il meglio della ruralità sul sito www.collieuganei.it e i Social collegati;

• Sportello degli educational tour: un’esperienza diretta della ruralità con iniziative costruite ad hoc;

• Banca ore delle guide turistiche: guide turistiche accolgono i visitatori alla scoperta di un territorio che va dai Colli Euganei all’Adige;

• Turismo didattico sull’identità rurale: ragazzi e famiglie, grazie all’implementazione di tre modelli di turismo didattico esperienziale, sono coinvolti sul tema delle risorse locali.

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell’informazione: GAL Patavino

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo