Il Premio Campiello e’ di scena al Toula’ di Cortina

L'appuntamento e' fissato per sabato prossimo al Toula', nome che ha fatto la storia della ristorazione italiana nel mondo, che incontra – nell'ambito del festival internazionale 'Una Montagna di Libri' che si tiene a Cortina d'Ampezzo – i finalisti della 56/a edizione del Premio Campiello. Una serata 'gourmande' tra cibo e parole, che si tiene nella suggestiva cornice dello storico 'fienile' tempio della tradizione enogastronomica ampezzana.

Sulla terrazza con vista mozzafiato del Toula’, la cinquina finalista del Campiello, composta da Ermanno Cavazzoni, Helena Janeczek, Davide Orecchio, Rosella Postorino e Francesco Targhetta, e il mondo confindustriale Veneto, guidato dal presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, si incontrano in una serata all’insegna della migliore tradizione enogastronomica del territorio.

‘Cortina e’ per me un luogo del cuore - ha dichiarato Zoppas – e, in quanto presidente della Fondazione Il Campiello, e’ un onore per me portare l’eredita’ del Campiello in un luogo cosi’ significativo. Il Premio e’ un progetto culturale unico, che celebra l’amore per l’arte e la cultura, e la centralita’ delle imprese nella loro promozione. Siamo davvero felici di essere, con i nostri 5 finalisti, ospiti al Toula’, uno dei luoghi piu’ prestigiosi di questa citta’, che ha fatto la storia della ristorazione italiana nel mondo”.

“Siamo orgogliosi di ospitare questa serata e di associare Toula’ a una Montagna di Libri, due nomi – afferma Giuseppe Marucci, ad Dynamin Holding – che sono dei simboli e caratterizzano la localita’ ampezzana. Toula’ e’ uno degli appuntamenti fissi dei frequentatori di questa magnifica localita’. Da qui sono passati intellettuali, nomi illustri dello sport, dello spettacolo e del mondo imprenditoriale nazionale e internazionale”.

“A tal proposito ci onora la presenza dei piu’ autorevoli membri di Confindustria Veneto, artefice di uno dei piu’ importanti premi letterari italiani. Cibo e letteratura – prosegue Marucci – sono un binomio imprescindibile, del resto basti pensare a quanto il cibo sia presente nei piu’ importanti capolavori recenti e non della letteratura italiana e mondiale”.

