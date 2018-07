Sanita: in veneto al via nuovi corsi per formare operatori socio- sanitari (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Il piano triennale di formazione e stato strutturato in collaborazione con Uripa e tutte le case di riposo del Veneto, nonche con le Ulss, gli enti di formazione sociosanitaria accreditati, in modo di coprire l’intero territorio regionale, garantire alti standard formativi e possibilita di tirocinio qualificato nelle strutture – sottolinea l’assessore – Il fabbisogno e molto alto, l’inserimento occupazionale e praticamente assicurato: la percentuale di assunzione post diploma supera il 90 per cento”.

La frequenza al corso richiede ai partecipanti una quota di compartecipazione di 1500 euro. Regione Veneto e strutture sociosanitarie si fanno carico dei costi organizzativi, gestionali e di tutoraggio. In questi giorni si e aperta la campagna informativa con la distribuzione nel territori di oltre 3 mila depliant di invito e la promozione online nel sito della Regione Veneto.

