Maltempo: anci veneto, solidarieta ai comuni colpiti

Padova, 23 lug. (AdnKronos) – L’Anci Veneto “e vicina ai sindaci ed alle comunita dei Comuni colpiti, in questi giorni, dal maltempo in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo”.

‘L’ondata di maltempo – spiega la sindaca – che ha colpito il Veneto e in particolare Padova ed il padovano e la Riviera del Brenta ha messo in difficolta famiglie ed amministrazioni ed e a loro che l’Anci Veneto vuole esprimere solidarieta e ribadire che siamo al loro fianco ed a disposizione per qualsiasi tipo di supporto. I nubifragi richiedono interventi tempestivi per dare sollievo alle aree colpite per questo ringrazio volontari, protezione civile, forze dell’ordine e tutte quelle persone che hanno dato una mano in queste ore ‘.

‘Bene ha fatto il Presidente Zaia ha chiedere immediatamente lo stato di crisi perche i violenti fenomeni atmosferici hanno fatto milioni di danni. Per i sindaci una volta tamponata l’emergenza inizia il difficile percorso per i lavori di manutenzione che richiede risorse e come abbiamo chiesto piu volte anche la possibilita di compiere decisioni amministrative in modo veloce e tempestivo che significa poteri speciali che purtroppo non abbiamo. Siamo il livello di governo piu vicino ai cittadini ed alle comunita ed e per questo che non dobbiamo essere lasciati soli ‘.

‘La nostra preoccupazione e di infilarci nel tunnel della burocrazia che blocca le risorse che servono non solo ai sindaci, ma in primis ai cittadini che si vedono danneggiate coltivazioni, fabbriche, negozi e abitazioni. Mi auguro che il Governo sia tempestivo quanto la Regione nel stanziare i fondi e consiglio ai sindaci di fare fin da queste ore una ricognizione precisa dei danni per avere una stima piu reale possibile anche se sono pienamente consapevole delle difficolta in cui ci troviamo a lavorare anche perche il mio Comune e uno di quelli colpiti ‘, sottolinea.

La presidente Pavanello conclude con un appello ‘in situazioni come queste l’unica cosa da non fare e cedere alle polemiche ed alla politica dello scaricabarile, ma noi amministratori dobbiamo rimboccarci le maniche e fare squadra per garantire risposte ed aiuti immediati ai cittadini. Per questo siamo a pronti a dare supporto alla Regione nella richiesta dello stato di crisi e dimostrarci ancora una volta un interlocutore serio ed affidabile ‘.

(Adnkronos)