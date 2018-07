Export: intesa spaolo, distretti triveneto a +2,7 % sopra media nazionale in primo trimestre

Padova, 23 lug. (AdnKronos) – Miglior primo trimestre di sempre per i distretti veneti che con 6,3 mld di euro hanno superato del 17% i valori dell’export dello stesso periodo del 2008. Nove distretti veneti tra i primi 30 in Italia per crescita dell’export. I distretti del Friuli VG hanno raggiunto 815,8 milioni di euro di export, di cui oltre 300 mln della Filiera del Mobile. Il trimestre si e chiuso in crescita dell’1,3%, pari a 6,1 mln di euro. Brillante crescita dell’export distrettuale del Trentino AA: +7,6%, con 4 distretti che rientrano tra i primi 30 italiani per maggiore incremento assoluto

Lo rileva il periodico il Monitor dei distretti industriali del Triveneto, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, aggiornato al primo trimestre 2018.

Nel primo trimestre del 2018 i distretti del Triveneto hanno registrato una nuova crescita toccando il livello di 8,3 miliardi di euro di esportazioni, con un incremento del 2,7%, pari a 218,7 milioni di euro, di poco superiore alla crescita media distrettuale nazionale, pari a 2,4%. A livello settoriale, sono stati i distretti della metalmeccanica a segnare i maggiori incrementi in valore assoluto, 113,4 milioni di euro, in crescita del 5,5%, seguiti subito dopo dai distretti del Sistema Casa (+3,1% pari 46 milioni di euro) e dagli Altri Settori, che contengono le Materie Plastiche di Treviso, Vicenza e Padova, (+6,7% pari a +29,4 milioni di euro).

