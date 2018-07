Aids: zaia, in veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente, nulla lasciato al caso (4)

(AdnKronos) – “La privacy dei pazienti – garantisce l’Assessore – e assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, e prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende completamente gratuite le procedure diagnostiche e terapeutiche”.

In Veneto, Poco meno del 76% dei casi ha un’eta compresa tra i 25 e i 44 anni. Il tasso di notifica massimo si ha in corrispondenza della classe d’eta 45-49 anni (3,1 casi per 100.000 abitanti). L’eta media dei casi alla diagnosi di AIDS nella Regione Veneto e in lieve calo e si assesta, per quest’ultimo anno di rilevazione, attorno ai 36 anni per le femmine e ai 46 per i maschi.

Il numero di casi tra gli stranieri e andato ad aumentare nel corso degli anni e, nel 2010, ha raggiunto il picco massimo del 46,8% sul totale dei casi residenti. Nel corso dell’ultimo anno la quota di stranieri tra le nuove diagnosi di AIDS e risultata piu contenuta e pari al 37,5%.

(Adnkronos)