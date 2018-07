Estate: bibione non da tregua all’abusivismo in spiaggia, 15 nuovi vigili (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – In spiaggia, l’azione prevalente e finalizzata alla prevenzione della presenza dei venditori, mediante un passaggio continuo degli agenti in uniforme tra le file degli ombrelloni (il cosiddetto servizio steward). Questi i numeri la realta dell’abusivismo commerciale a Bibione: accertate nel 2017, 157 oggetti contraffatti, sequestrati penalmente; 345 sequestri amministrativi a carico di ignoti per vendita non autorizzata; 57 verbali per massaggi e prestazioni non autorizzate in spiaggia; 148 verbali amministrativi a carico di trasgressori noti per vendita non autorizzata

Numero violazioni per commercio abusivo/attivita abusive accertate fino al 15 luglio 2018: 126 oggetti contraffatti, sequestrati penalmente; 154 sequestri amministrativi a carico di ignoti per vendita non autorizzata; 26 verbali per massaggi e prestazioni non autorizzate in spiaggia; 59 verbali amministrativi a carico di trasgressori noti per vendita non autorizzata

“I servizi mirati contro il commercio illegale -?evidenzia il comandante Andrea Gallo Distretto Polizia locale Veneto Est Comuni di San Michele al Tagliamento – Fossalta di Portogruaro- sono quotidiani sia in spiaggia che in isola pedonale, sia in uniforme che in borghese e la netta diminuzione dei venditori e un dato oggettivo che dimostra l’efficacia dei controlli”.

(Adnkronos)