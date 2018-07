Sabato 22 e domenica 23 settembre torna a Piazzola sul Brenta il 2^ Festival delle Pro Loco del Veneto

20 luglio 2018

Fai festa con le tue Pro Loco! Sarà una due giorni dedicata al folclore, ai sapori, alle tradizioni della nostra regione, con tante attività dedicate a famiglie, visitatori e turisti.

Nella sede dell’ex jutificio in Piazza della Filatura, dalle ore 14.00 alle 22.00 del sabato e dalle 10.00 alle 20.00 della domenica, saranno decine le associazioni provenienti da tutte le province del Veneto a convergere nella bella cittadina padovana, assieme alle delegazioni di quindici regioni italiane, per promuovere in un’unica grande piazza l’autenticità del “Made in Pro Loco”.

NOVITA’ 2018: la LOTTERIA DEL FESTIVAL PRO LOCO con estrazione domenica 23 settembre alle ore 17.00 a Piazzola sul Brenta durante la manifestazione. Costo di ciascun biglietto € 1,00. Chiedi info alla tua pro loco e continua a seguirci per scoprire l’intero programma.

(Proloco Padova)