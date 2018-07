Veneto: assessore lanzarin, per ater nuovi amministratori e nuovo regolamento (2)

(AdnKronos) – ‘Il regolamento dettaglia le novita della legge – spiega l’assessore – rendendo operativi i nuovi criteri che favoriscono piu equita nell’assegnazione degli alloggi, canoni piu adeguati ai redditi veri dei locatari, una adeguata rotazione e la riassegnazione ai soggetti piu bisognosi. Non e vero che i criteri di assegnazione dei punteggi privilegiano la residenza (7 punti) sulla disabilita (5 punti): i punti attribuiti per la condizione di disabilita sono aggiuntivi a quelli relativi a reddito e residenza, per cui le persone piu fragili saranno ai primi posti nelle graduatorie ‘.

‘Inoltre il regolamento prevede anche opportune garanzie per i soggetti e i nuclei piu deboli – aggiunge l’assessore – ci saranno procedure graduali per accompagnare gli inquilini che non hanno piu diritto all’alloggio pubblico a trovare una nuova sistemazione e, nei casi di particolare rilievo sociale, interverra l’arbitrato ‘etico’ dell’apposita commissione prevista ‘.

Il nuovo regolamento avra una ricaduta importante sulla ‘governance’ delle aziende, perche favorisce la possibilita di accordi e convenzioni tra aziende per la gestione associata di funzioni, gare di appalto o contenziosi, con effetti diretti di contenimento della spesa e di recupero di efficienza. ‘Ora inizia una nuova stagione anche per le sette Aziende territoriali – conclude l’assessore – chiamate a gestire la sfida del cambiamento e a dare prova di organizzazione e di capacita di gestire la fase delicata del passaggio dal vecchio al nuovo regime ‘.

