Veneto: assessore lanzarin, per ater nuovi amministratori e nuovo regolamento

Venezia, 19 lug. (AdnKronos) – ‘Con il varo dei nuovi Cda e del nuovo regolamento, la riforma dell’edilizia pubblica residenziale in Veneto e ormai operativa: convochero a breve i nuovi presidenti delle sette Ater del Veneto per coordinare al meglio l’applicazione delle novita nella gestione degli alloggi pubblici ‘. Cosi l’assessore regionale al sociale e all’edilizia residenziale pubblica, Manuela Lanzarin, saluta il via libera dato dalla commissione Urbanistica del Consiglio veneto al nuovo regolamento per l’edilizia residenziale pubblica, terzo atto nel percorso di attuazione della legge 39 dello scorso novembre che ha modificato le regole di assegnazione e gestione degli oltre 40 mila alloggi pubblici presenti in Veneto.

‘Si tratta di una riforma importante – sottolinea l’assessore – che coinvolge decine di migliaia di famiglie e centinaia di comuni cambiando le regole di gestione di un patrimonio pubblico che conta 42 mila alloggi. La sua applicazione dovra essere accompagnata e attentamente monitorata: non a caso abbiamo voluto introdurre una clausola valutativa, per fare il ‘tagliando’ alla legge tra due anni. E al tavolo di monitoraggio, che dovra verificare efficacia ed eventuali correttivi, parteciperanno anche le parti sindacali e i rappresentanti degli enti locali ‘.

Il nuovo regolamento, che dettaglia regole e punteggi di assegnazione, valori e durata dei canoni di locazione, procedure di alienazione degli alloggi, fa seguito al rinnovo dei Consigli di amministrazione e al superamento della fase commissariale avvenuta con la nomina dei presidenti delle sette Ater venete.

(Adnkronos)