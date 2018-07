Migranti: ciambetti, dia conferma, criminalita straniera prospera col business (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “La Dia nel suo rapporto parla chiaramente del ruolo delle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori: far finta di nulla davanti a questo allarme, voltare il capo e non voler vedere la cruda realta e pericolosissimo. Anche persone in perfetta buona fede – continua Ciambetti – rischiano di diventare complici di un maledetto sporco affare. Chi si lascia sopraffare dall’emozione di immagini commoventi di rara capacita comunicativa al punto tale da sembrare opera di veri maestri dell’arte fotografica, chissa come e perche presenti sul posto al momento giusto, non si rende conto di fare il gioco dei criminali”.

“Ma oltre ai superficiali, agli ingenui, a chi e in buona fede c’e anche chi non si tira indietro se c’e la possibilita di fare affari: ‘pecunia non olet’ e lo abbiamo visto bene in molte realta a iniziare da Vicenza. Anche in Veneto dobbiamo capire tutti che la clandestinita costituisce l’humus ideale su cui prospera la malapianta delle mafie e la loro cultura di morte e di violenza che non deve trovare alcun appoggio”, conclude.

