Veneto: in consiglio non passa proposta di un ‘inno del veneto’ (2)

(AdnKronos) – Approvate invece la proroga in carica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale uscente sino all’insediamento della nuova presidenza, come originariamente previsto dal primo Statuto regionale approvato nel 1970. il Presidente uscente, in virtu della nuova norma, convochera il primo Consiglio della nuova legislatura. In sede di dibattito approvati due ulteriori articoli: il primo prevede la soppressione dell’art. 53 dello Statuto, che impone di scegliere gli assessori tra i consiglieri regionali allineando lo statuto alla nuova legge elettorale.

In sede di dichiarazione di voto Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) ha voluto ribadire che ‘Pur mantenendo le mie perplessita rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 della proposta di revisione statutaria, quella di oggi rappresenta una buona mediazione rispetto al testo entrato in Aula. Si tratta di una regola base della politica: quando si vince una battaglia, non bisogna perdere la visione d’insieme e quindi votero a favore della revisione ‘.

Stefano Fracasso (Partito Democratico) ha spiegato che ‘Quattro articoli di revisione statutaria bastano e avanzano, rispetto agli impegni che ci siamo assunti in sede di modifica della legge elettorale regionale. Il lavoro d’aula si e dimostrato utile per trovare migliori soluzioni per articolo 3, e a ribadire come il confronto non e mai inutile. Gli spazi di manovra se usati in maniera intelligente servono a trovare punti di contatto in Assemblea. Sul piano dell’articolo 5, sul piano dell’aggiunta politica, il tema dell’inno, certe nostalgie venetiste si sono infrante sugli scogli di una nuovo livello politico che colloca la Lega nel contesto nazionale, e probabilmente al presidente Zaia non dispiacera questo esito. Anche noi manteniamo qualche riserva sull’articolo 3, ma il rinvio al Regolamento ci consente di votare favorevolmente, in prima lettura, alla modifica dello Statuto ‘.

