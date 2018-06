Fi: donazzan a carfagna, va aperto dibattito vero su crisi partito (2)

(AdnKronos) – “La paura di aprire un dibattito serio, o peggio la violenza della difesa corporativa dei nominati che oggi gia stanno tracciano liste di proscrizione nei confronti dei critici, degli eletti del territorio che fanno sentire la propria voce di dissenso nei confronti di una gestione distante dai problemi, autoreferenziale e autoassolutoria usando il nome di Berlusconi come paravento, e il segno di una profonda inadeguatezza ad affrontare i problemi di questa crisi di Forza Italia. L’ho detto mesi fa all’indomani del 4 marzo: e nata la terza repubblica e c’e bisogno del partito unico ‘, continua lapidaria l’assessore Donazzan.

‘La chiusura a riccio della risposta di Carfagna-Gelmini non mi piace e sa tanto da ‘siamo le donne del Presidente’: a volte mi chiedo se lo stesso presidente Berlusconi sia veramente agevolato da alcune difese d’ufficio. Berlusconi ha bisogno di politica, di argomentazioni, di classe dirigente e non di verita edulcorate o di piaggeria. Proprio per questo alle critiche del Presidente della Liguria Toti dovrebbe seguire un dibattito profondo ed utile a Forza Italia ‘, conclude l’assessore.

