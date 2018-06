ICO ParkinGO innova la mobilita’ con la blockchain e vende il 70% dei token in prevendita

(Volandia, Malpensa, 15 giugno 201) – ParkinGO ha annunciato ufficialmente di aver gia’ venduto il 70% della sua offerta iniziale di monete (ICO) durante la fase di pre-sale grazie alle numerose richieste pervenute da tutto il mondo per investire nel contratto di prenotazione appositamente predisposto. Questo successo permettera’ comunque di destinare il 30% dei rimanenti token alla vendita per i clienti e gli investitori che desidereranno partecipare alla fase pubblica della ICO di Parkingo attraverso il sito ufficiale di ParkinGo.

Fattore scatenante del grande successo della prevendita della ICO e’ principalmente dovuto al fatto che ParkinGO dispone gia’ un servizio di grande successo nella vita reale per il quale e’ possibile utilizzare GoTokens. Questa e’ una assoluta rarita’ nel campo delle ICO in cui spesso vengono fatte molte promesse mirabolanti, ma che poi tendono ad infrangersi miseramente nella realta’.

Dal 14 al 26 giugno 2018, i consumatori saranno invitati ad acquistare GOTokens e ad utilizzarli per accedere a una serie di vantaggi attraverso la rete ParkinGO. Tutto cio’ che devono fare e’ andare sul sito parkingo.io e seguire le istruzioni per accedere alla Token Sale. La cosa importante in questo progetto e’ che i GoToken saranno immediatamente spendibili sulla rete a partire dal 27 giugno, il giorno successivo alla conclusione della ICO.

Gli utenti di GOTokens avranno accesso prioritario a tutti i servizi del gruppo ParkinGO, come il check-in e il trasferimento in prima linea, il parcheggio riservato garantito – anche durante il picco dell’alta stagione, e l’accesso a un sistema di ricompensa che fornisce agli utenti token aggiuntivi per fornire feedback, effettuare il check-in online e acquistare servizi extra.

I proventi dell’ICO contribuiranno a guidare l’espansione internazionale di ParkinGO: l’obiettivo di raccolta e’ di 10 Milioni di Dollari di cui il 45% andra’ allo sviluppo del business e al marketing, il 28% alla crescita del team, il 20% al software e alla tecnologia, il 5% alle G & A e il 2% alle altre attivita’.

Il successo di ParkinGO ad oggi deriva dalla sua importante rete di parcheggi negli aeroporti e porti altamente accessibili e affidabili per viaggiatori indipendenti, tour operator, agenzie di viaggio, aziende convenzionate, che in numeri si traducono in oltre 2.5 Milioni di persone che transitano ogni anno presso il network ParkinGO.

Ogni veicolo che entra in una posizione ParkinGO viene scansionato con la tecnologia high-end di ParkinGO Scanner per valutare con precisione le condizioni del veicolo fino al minimo graffio. La scansione e’ una garanzia di qualita’, fornendo trasparenza e rassicurazione che e’ il cuore dell’approccio di ParkinGO.

Oltre al parcheggio, i clienti possono usufruire di una serie di servizi extra tra cui il servizio di navetta aeroportuale 24 ore su 24, il servizio di valet parking, il rifornimento di carburante, i cambi di pneumatici e la consegna delle auto tra un aeroporto e l’altro.

La storia di ParkinGO abbraccia 20 anni di servizio clienti e innovazione di alta qualita’. Fondata nel 1995 da Giuliano Rovelli, l’impresa italiana individuo’ una crescente domanda di parcheggi vicino all’aeroporto in crescita di Milano Malpensa. Guardando al quadro piu’ ampio, si sono resi conto che un flusso crescente di viaggiatori che utilizzavano voli low cost e internazionali stava creando una richiesta di servizi di parcheggio e di trasferimento di auto semplificati nelle aree intorno agli aeroporti.

ParkinGO ha colto l’occasione, creando inizialmente il proprio software di prenotazione MS-DOS e commercializzando i propri servizi a viaggiatori indipendenti, tour operator, agenzie di viaggio e una vasta gamma di affiliati.

La sua missione era chiara sin dall’inizio: trasformare il “servizio auto” in “servizio clienti”, offrendo affidabilita’, convenienza, sistemi di prenotazione ad alta tecnologia e una serie di servizi aggiuntivi.

Oltre al servizio di assistenza clienti di alta qualita’, la rete ParkinGO deve gran parte della sua espansione a un programma di franchising di successo. Lanciato per la prima volta nel 2006, il programma si e’ rapidamente diffuso in altri 28 aeroporti italiani, e nel 2013 e’ stato ampliato ulteriormente per includere i porti. “ParkinGO Cruise” comprende ora nove strutture in tutta Italia, fornendo servizi di alto valore ai passeggeri delle navi da crociera.

Nel 2016 ParkinGO ha esteso il suo programma di franchising al di fuori dell’Italia, ottenendo servizi in Spagna, Svizzera, Germania, Francia, Belgio e Austria. La sua rete ora comprende 55 aeroporti e porti in tutta Europa ed e’ affiliata con piu’ di 7.500 agenzie di viaggio, 7.500 aziende, 80 tour operator e agenzie di viaggio online e oltre 100 multinazionali.

Il desiderio di ParkinGO di portare efficienza e trasparenza alle 2,5 milioni di transazioni ogni anno significa che la decisione di passare alla blockchain e’ stata semplice.

Per ulteriori informazioni su come e’ possibile partecipare all’ICO di ParkinGo, visitare il sito parkingo.io

