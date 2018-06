Gp Canada, Ferrari in pole con Vettel

F1





Montreal, 9 giu. – (AdnKronos) – Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del Gp del Canada, settima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha centrato la prima posizione in griglia sul circuito di Montreal facendo segnare il nuovo record della pista di 1’10″764. Per il driver di Heppenheim e’ la pole numero 54 in carriera, la quarta stagionale.

In prima fila con il tedesco ci sara’ la Mercedes di Valtteri Bottas. Terzo tempo per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che aveva dominato le prove libere.

Al suo fianco in seconda fila scattera’ la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen partira’ dalla quinta piazza dopo avere abortito l’ultimo giro lanciato per un errore nel primo settore. La terza fila e’ completata dall’altra Red Bull dell’australiano Danile Ricciardo.

(Adnkronos)