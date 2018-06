“Fratelli IN Italia”? Ma l’hanno già fatto a Brescia…

Non avete ancora visto “Fratelli IN Italia?”, lo spettacolo che racconta la storia di quattro giovani italiani e quattro immigrati alla ricerca di integrazione e dialogo?

Prima di spiegarvi come potrete assistere gratuitamente alla rappresentazione teatrale vorrei raccontarvi cosa mi è accaduto il 17 aprile scorso nella hall dell’hotel Alexander di Abano Terme.

In quella settimana si stava svolgendo nella città termale il convegno nazionale delle Caritas diocesane e gli organizzatori avevano previsto di proporre “Fratelli IN Italia” come opportunità per la sera del 18. Probabilmente, mentre prendevo alcuni accordi tecnici con le addette al ricevimento dell’albergo, qualcuno ha intrasentito la conversazione e, una volta allontanatomi dal bancone, mi ha apostrofato: «Siete voi quelli di “Fratelli IN Italia”»?

«Beh, non esattamente -ho risposto- ma diciamo che anch’io mi occupo della circuitazione della proposta pastorale».

«Perchè, in realtà -riprende lui- volevo dirvi che lo hanno fatto anche a Brescia uno spettacolo così».

Lì per lì ho sorriso, annuito, ma poi ho ripensato a quelle parole. Perchè una persona che non mi conosce e che non ha mai visto lo spettacolo mi accosta per dirmi questo? Lascio a chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui il compito di risolvere il dubbio sull’intenzione e sull’uscita del tutto gratuita e -per quanto mi riguarda- assolultamente inappropriata.

E come se io affermassi con soddisfazione: «ho preparato un buon risotto da offrire» e un passante mi ricordasse a voce alta: «sai quanti ristoranti qui attorno preparano ottimi risotti»? Ovviamente migliori del mio.

Nessuno dei produttori di “Fratelli IN Italia” ha mai avuto la pretesa di aver dato forma a qualcosa di assolutamente inedito. Semplicemente si è cercato di realizzare un buon prodotto adatto alle esigenze e alle possibilità del Centro missionario e dell’Ufficio comunicazione diocesano.

In Italia ci sono molti esempi eccellenti di spettacoli messi in scena di migranti e ne riconosciamo assolutamente la grande originalità e la bravura di chi è riuscito ad allestirli. La pièce proposta a Brescia, ad esempio, si chiama “Tutti abbiamo il sangue rosso” ed è stata realizzata da una cooperativa legata alla Caritas diocesana: una straordinaria drammatizzazione autobiografica messa in scena da 14 richiedenti asilo.

“Fratelli IN Italia” è una semplice narrazione di immigrazione e integrazione, un prodotto domestico di cui gli organizzatori vanno comunque fieri e, a mio parere, a ragion veduta. Non per le cifre, che al Centro missionario diocesano di Padova non è mai piaciuto drogare con numeri inverosimili, ma per la passione e l’umanità con cui il percorso ha preso forma. “Fratelli In Italia” non è stato messo in piedi per spaccare il mondo ma per cercare di raccatarne qualche pezzettino.

don Marco Sanavio

Direttore www.diocesipadova.it

Per chi si fosse perso la proposta pastorale “Fratelli IN Italia” sarà possibile assistervi in occasione della Festa della Missione, il consueto appuntamento annuale proposto dal Centro missionario diocesano che si terrà il 10 maggio alle 15,45 presso il Teatro don Bosco di via San Camillo del Lellis a Padova.

L’ingresso è gratuito su prenotazione allo 049 877 1761

(Diocesi di Padova)