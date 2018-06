Vicenza: dalla rosa chiude in piazza dei signori, rucco alla sagra tra la gente (3)

(AdnKronos) – Quanto al rivale, il candidato civico di Centrodestra Francesco Rucco, domani, giovedi 7 giugno, alle ore 18.30, a partecipera all’iniziativa del Fi del Veneto all Palace Hotel ‘La Conchiglia D’Oro’ in zona Stadio alla convention ‘Creare lavoro per ri-creare sviluppo ‘. All’evento prenderanno parte: Renato Brunetta, economista e deputato di Forza Italia; Francesco Paolo Capone, segretario generale Ugl; Roberto Marcato, assessore regionale Veneto allo Sviluppo economico; Domenico Menorello, Epi Veneto; Stefano Parisi, Energie per l’Italia. Moderera l’incontro il direttore di Videonews Claudio Brachino.

“Ma la vera chiusura della campagna elettorale sara venerdi sera tra la gente, alla sagra del quartiere Pulegge, un quartiere periferico dimenticato dalla scorsa amministrazione – spiega all’Adnkronos il candidato di centrodestra Francesco Rucco – sara una conclusione tra le gente, come del resto e stata tutta la mia campagna elettorale. Una campagna entusiasmante: sentire i problemi dei cittadini di tutti i giorni. Adesso speriamo che i vicentini vogliano per davvero il cambiamento”

