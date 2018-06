Treviso: chiusura campagna elettorale con delrio per manildo, zaia e gentilini per conte (2)

(AdnKronos) – Durante l’evento verranno coinvolti il governatore del Veneto Luca Zaia, i candidati consiglieri delle sette liste che appoggiano Mario Conte e lo sceriffo Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso per dieci anni, nonche candidato nella lista che porta il suo nome. Ma non e escluso che per appoggiarlo non possa tornare in citta anche il neo ministro dell’interno Sara l’occasione per festeggiare assieme ai cittadini il percorso fatto in questi mesi, con l’obiettivo di uscire vincitori domenica alle elezioni.

Quella che si va a profilare a Treviso e una sfida che mette a confronto da una parte la forza del candidato, Giovanni Manildo, sindaco in carica, che punta a rimanere a palazzo dei Trecento per un altro mandato, alla forza della coalizione del centrodestra compatto con la Lega Nord con il vento in poppa in citta.

