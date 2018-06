Sicurezza: baldin (m5s), serve una legge sulla legittima difesa

Venezia, 6 giu.(AdnKronos) – Fra pochi giorni Franco Birolo, il tabaccaio di Cive di Correzzola (Ve) che nel 2012 ha ucciso un ladro che si era introdotto nel suo negozio, dovra affrontare il terzo grado del giudizio nei suoi confronti.

“La sorella del malvivente gli chiede 350mila euro di risarcimento, come e possibile? – chiede la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha fatto visita al tabaccaio padovano – siamo ancora qui in attesa dell’ultimo grado di giudizio, tutto questo e davvero assurdo. Come Movimento 5 Stelle manifestiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarieta a Birolo”.

“Servono leggi ad hoc che vadano a risolvere queste situazioni inaccettabili, a maggior ragione in Veneto dove le rapine ai danni di aziende, negozi e anziani soli si trasformano spesso in atti di violenza inaudita nei confronti delle vittime – spiega Baldin, che da sempre si e schierata a fianco del tabaccaio di Correzzola – serve una nuova legge sulla legittima difesa e ora, con il Movimento 5 Stelle al governo del Paese, abbiamo la possibilita di risolvere casi come quello di Birolo una volta per tutte”.

