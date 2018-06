Sanita’: liste d’attesa ed errori, 1 italiano su 3 prova rabbia verso Ssn

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) – “Rabbia per le infinte liste d’attesa e per i casi di malasanita’”. E’ lo stato d’animo di oltre un italiano su 3 (37,8%) verso Asl e ospedali del Servizio sanitario nazionale. Il 26,8% e’ “critico” perche’, oltre alle tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perche’ le strutture non sempre funzionano come dovrebbero. Il 17,3% prova invece “un senso di protezione” e, di fronte al rischio di ammalarsi, e’ rassicurato dal Ssn. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, “perche’ la sanita’ italiana e’ tra le migliori al mondo”. Un italiano su 2 (54,7%) e’ convinto che “non si ha piu’ opportunita’ di diagnosi e cura uguali per tutti”. E’ quanto fotografa il Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, presentato oggi a Roma al ‘Welfare Day 2018’. Secondo l’indagine, 12 milioni di connazionali hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Ssn “grazie a conoscenze e raccomandazioni”.

Gli italiani piu’ rancorosi verso la sanita’ pubblica – secondo quanto emerge dal report – sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno quelli di Forza Italia (32,9%) e Partito democratico (30%). Ma gli elettori di M5S (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i piu’ fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Fi (31,4%) e Pd (31%).

La sanita’ – emerge dall’analisi del Censis – ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini e’ una questione decisiva nella scelta del partito per cui votare), e sara’ il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il passaggio “dall’alleanza del rancore al Governo del cambiamento”.

“Ognuno si curi a casa propria”. E’ questa una delle reazioni alla sanita’ percepita come “ingiusta, il sintomo del rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per se’ e i propri familiari. Sono 13 milioni – evidenzia il rapporto – gli italiani che dicono stop alla mobilita’ sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli obesi”.

Il rancore degli italiani verso Asl e ospedali pubblici e’ dovuto anche alla qualita’ del servizio offerto dalle strutture pubbliche. Dal rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute, infine, emerge che il 68% degli occupati “ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perche’ erano chiuse in orari non lavorativi”.

(Adnkronos)