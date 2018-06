Salti in piazza: la grande atletica nel centro storico di Padova

La stella è lei, Tianna Bartoletta. D’altra parte il suo curriculum parla da solo: è la campionessa del salto in lungo di Rio 2016, dove ha realizzato il suo primato personale di 7.17 metri, e, sempre nel lungo, ha vinto anche i titoli iridati di Helsinki 2005, Mosca 2006 (indoor) e Pechino 2015. Non è tutto, perché ha conquistato anche due titoli olimpici della staffetta 4×100 ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016 e, in quest’ultima specialità detiene, insieme ad Allyson Felix, Bianca Knight e Carmelita Jeter, pure il record mondiale (40”82).

È lei l’atleta più attesa di “Salti in piazza”, un evento sportivo unico che avrà luogo la sera di venerdì 8 giugno (dalle 20 alle 22) nel cuore del centro storico di Padova, in Piazza delle Erbe.

Non sarà, però, la sola stella. Quello organizzato da Assindustria Sport in collaborazione con il Comune di Padova sarà infatti un appuntamento totalmente gratuito, che porterà in città 12 specialisti internazionali del salto in lungo (6 donne e 6 uomini), chiamati a sfidarsi su una pedana certificata Iaaf allestita al centro della piazza, dando vita a uno spettacolo di altissimi contenuti tecnici. Basti dire che nel cast dei partecipanti figurano anche 5 uomini capaci di superare la soglia di eccellenza degli 8 metri, tra cui spicca il cubano Maykel Massó, diciannovenne da 8.33 metri – ma, considerata la giovane età e l’immenso talento, può arrivare molto più lontano – che si è laureato campione iridato under 18 a Cali 2015 e under 20 a Bydgoszcz 2016 e che ha siglato anche la miglior prestazione mondiale under 18 della specialità (8.28).

Ecco dunque gli atleti che animeranno “Salti in piazza”.

Uomini. Maykel D. Massó (Cuba), primato personale: 8.33; Dan Bramble (Gran Bretagna) 8.21; Kevin Ojiaku (Italia) 8.20; Cristian Staicu (Romania) 8.09; Jean-Pierre Bertrand (Francia) 8.08 (indoor); Antonmarco Musso (Italia) 7.97.

Donne. Tianna Bartoletta (USA), primato personale: 7.17; Lauma Grīva (Lettonia) 6.86; Laura Strati (Italia) 6.72; Tania Vicenzino (Italia) 6.65; Carol Zangobbo (Italia) 6.33; Veronica Zanon (Italia) 5.99 (indoor).

(Provincia di Padova)