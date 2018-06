Motomondiale





Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Dopo l’annuncio di Jorge Lorenzo alla Honda arriva l’ufficialita’ dell’approdo in Ducati di Danilo Petrucci. Il pilota umbro ha firmato un contratto di un anno per la stagione 2019 dove andra’ a far coppia con Andrea Dovizioso.

Classe 1990, il pilota della Alma Pramac Racing e’ arrivato nel 2012 alla MotoGp. In carriera ha collezionato 105 gran premi e 6 podi, l’ultimo a Le Mans il 20 maggio dove e’ arrivato secondo alle spalle di Marc Marquez.

