PA Social Day: un giorno dedicato alla comunicazione via web

Il Comune di Padova mercoledì 6 giugno ospita l’appuntamento regionale del “PA Social Day“, evento, organizzato dall’associazione nazionale PA Social, dedicato alla comunicazione via web, social network e chat.

Il “PA Social Day” si svolge contemporaneamente in 17 città italiane: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Trieste.In ogni città viene affrontato e approfondito un tema specifico legato alla nuova comunicazione: servizi pubblici e gestione delle emergenze, cultura del digitale, marketing territoriale, nuova organizzazione e profili professionali, cultura, musei e spettacolo, intelligenza artificiale e chatbot, ambiente, chat, community e comunità, fondi europei, sanità, fake news, servizi digitali, open data e partecipazione, web reputation, nuovi linguaggi, telepresenza.

L’appuntamento di Padova ha come tema “Nuova organizzazione e profili professionali per la comunicazione pubblica”.

Per partecipare è necessario iscriversi con le modalità che verranno pubblicate a breve.

L’evento viene trasmesso in diretta web e social con l’hashtag #pasocial.

Per informazioniAssociazione nazionale PA Social, sito www.pasocial.info

Referente per Padova Mirko Palmieri, email [email protected]

