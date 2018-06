Mostre: fabrizio plessi inaugura a mosca ‘l’anima della pietra’ (4)

(AdnKronos) – La mostra ‘Liquid Labyrint ‘ prende il nome da un ciclo inedito di grandi lavori su tela appena terminato, un monumentale affresco su tutto il percorso artistico. Nel 2015 Plessi e stato invitato ad inaugurare il nuovo spazio museale della nuova universita di Milano IULM e per l’occasione ha creato Foresta Blu una monumentale architettura di alberi che perfettamente dialoga con lo spazio.

Sempre nel 2015 Venezia ha reso omaggio a Plessi in occasione della Biennale e dell’Expo con due grandi mostre in citta: Liquid life alla Ca’d’Oro e Liquid Light alle Tese 94 dell’Arsenale. Nel 2017 con il progetto Fenix DNA, su diretta commissione del Teatro La Fenice, Fabrizio Plessi ha completamente rivoluzionato gli spazi del teatro veneziano portando in scena l’opera d’arte totale.

