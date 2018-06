Mostre: fabrizio plessi inaugura a mosca ‘l’anima della pietra’ (3)

(AdnKronos) – Fabrizio Plessi e un artista, docente e scenografo italiano. Ha partecipato piu volte a importanti rassegne come La Biennale di Venezia (dal 1970) o Documenta di Kassel. Sue antologiche hanno avuto sede in alcuni dei piu importanti musei del mondo: i Guggenheim di New York e di Bilbao, le Scuderie del Quirinale di Roma, il Martin Gropius Bau di Berlino o l’IVAM di Valencia, il Kunsthistorisches di Vienna o la Fondazione Miro di Barcellona. Nel 2011 il Padiglione Venezia della Biennale di Venezia ha riaperto, dopo anni di chiusura, con una imponente sua mostra dal titolo ‘Mari Verticali ‘.

Fabrizio Plessi ha realizzato installazioni site specific anche per Piazza San Marco a Venezia, la Valle dei Templi di Agrigento, la Lonja di Palma de Maiorca, la Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova. Nel 2013 e stato inaugurato al Passo del Brennero l’avveniristico Plessi Museum, interamente progettato dall’artista come un’enorme opera di architettura, scultura e design che si integra perfettamente con l’ambiente circostante. Nel 2014 il Ludwig Muzeum di Budapest ha esposto per la prima volta in Ungheria una rassegna antologica delle sue opere piu importanti.

(Adnkronos)