Meeting internazionale ‘Padova meets Vilnius’

Giovedì 7 e venerdì 8 giugno, rappresentanti delle autorità nazionali e locali dell’Università di Vilnius (Lituania) e dell’Università di Padova si incontreranno a Palazzo del Bo per siglare un accordo di cooperazione tra i due Atenei.

Giovedì 7 giugno dalle ore 10, Alessandro Paccagnella, prorettore alle Relazioni internazionali dell’Università di Padova,accoglierà al Bo, nella sala dell’Archivio Antico, la delegazione di Vilnius, guidata da Artūras Žukauskas, rettore dell’Università lituana e alla presenza di Ričardas Šlepavičius, ambasciatore lituano in Italia e Fabrizio Nicoletti, ambasciatore italiano in Kuwait e rappresentante del ministro degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale, alle ore 12 circa, verrà firmato un Memorandum of Understanding (MOU) tra le due università.

Questa sessione di apertura del meeting è aperta al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel pomeriggio sono previsti incontri organizzati su base tematica e specifiche aree di ricerca: i docenti dell’Università di Vilnius incontrano i loro omologhi di Padova per discutere temi di interesse comune, condividere spunti di ricerca ed esplorare nuove possibilità di collaborazione. La presenza dei curatori dell’Orto Botanico delle rispettive Università darà inoltre la possibilità di individuare nuove opportunità di cooperazione.

La prima giornata si concluderà con un concerto di musica classica.

La conclusione della due giorni di Padova incontra Vilnius sarà venerdì 8 giugno con la condivisione di risultati e progetti emersi e una discussione finale in sala dell’Archivio Antico a Palazzo del Bo.

Informazioni:

International Office

Palazzo Anselmi

Lungargine Piovego 1, Padova

tel 049 8276050

[email protected]

[email protected]

Info:

http://www.unipd.it/en/padova-meets-vilnius

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/20180605a.pdf



(Provincia di Padova)