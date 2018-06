Martina: ‘E’ un governo di destra, daremo battaglia’

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, non c’e’ un progetto per il Paese. Il vostro contratto e’ una gigantesca cambiale che pagheranno le giovani generazioni di questo Paese perche’ scarica su di loro i costi e le responsabilita’”. Lo ha detto in aula alla Camera, durante la discussione generale sulla fiducia al governo Conte, il segretario reggente Pd, Maurizio Martina.

“Il vostro contratto e’ iniquo. Se ci sara’ un condono mascherato daremo battaglia, se deciderete di discriminare i bambini secondo la nascita daremo battaglia, noi vi diciamo che se deciderete di fare una controriforma fiscale per cui chi guadagna di piu’ paga meno, come e’ stato appena detto da Salvini, noi daremo battaglia”, ha sottolineato.

“Questo e’ un governo di destra per le reazioni che suscita in Europa. Noi daremo battaglia per difendere la collocazione internazionale dell’Italia. Altro che Orban, altro che Le Pen. E vi misureremo sulle scelte concrete sui dazi di Trump. E presidente – ha detto Martina rivolto a Conte – sappia che populista non vuol dire popolare. Noi costruiremo un’alternativa popolare capace di prendersi la responsabilita’ di risolvere i problemi anche quando non si prendono applausi facili. Saremo un’alternativa concreta su proposte concrete, un’alternativa affidabile, saremo la buona politica. A voi il dovere di fare fino in fondo i conti con la realta’”, ha concluso.

(Adnkronos)