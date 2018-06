Lorenzo in Honda con Marquez

Motomondiale





Tokyo, 6 giu. (AdnKronos) – Jorge Lorenzo e’ ufficialmente un pilota della Honda. La Honda Racing Corporation ha annunciato la firma del tre volte campione del mondo di MotoGp questa mattina. Il pilota spagnolo, reduce dal trionfo del Mugello in sella alla sua Ducati, si unira’ al Team Repsol Honda per i prossimi due anni. “Dal 2019, Lorenzo diventera’ compagno di squadra del quattro volte campione del mondo MotoGp Marc Marquez: due grandi campioni con grande talento e grandi speranze che renderanno la squadra piu’ forte e contribuiranno allo sviluppo della HRC”, spiega la Honda in una nota.

(Adnkronos)