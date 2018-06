Infortuni: vescovo padova, vicinanza a famiglia operaio morto

Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Esprimo la mia piu partecipe vicinanza, accompagnata dalla preghiera, alla famiglia di Sergiu Todita”, cosi il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, raggiunto dalla notizia della morte di uno dei lavoratori delle Acciaierie Venete coinvolti nell’incidente dello scorso 13 maggio.

“In queste settimane personalmente e come Chiesa di Padova abbiamo pregato per questi lavoratori e per le loro famiglie, per i colleghi e per l’azienda che hanno vissuto questa drammatica vicenda. E cosi per molti altri lavoratori che purtroppo sono stati coinvolti in incidenti sul lavoro. Oggi ci stringiamo ancora di piu a loro affidando in particolare al Signore questo fratello e la sua famiglia”, sottolinea.

