Piazzola S/Brenta: Impianto di trigenerazione da realizzarsi presso il sito produttivo di via San Silvestro

La società “GESCO S.p.A.” con sede in via Cristoforo Colombo a Barberino Val D’Elsa (FI), ha presentato, alla Regione del Veneto, istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.560 kW, da realizzarsi presso il sito produttivo della società SIR S.p.A. in Via San Silvestro n. 18 a Piazzola sul Brenta (PD).

Per ottimizzare la gestione energetica degli impianti utilizzati nell’attività produttiva, la ditta SIR S.p.A. ha siglato un contratto a rendimento energetico (Energy Performnace Contract) con la società Gesco SPA per la realizzazione, presso lo stabilimento sopra citato, di un impianto di trigenerazione che produca in modo più efficiente l’energia elettrica necessaria all’impianto e che utilizzi i cascami termici per sostenere le fasi di raffreddamento necessarie al processo produttivo.

La Regione del Veneto – Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera, seguito della presentazione dell’istanza sopra richiamata, ha indetto per il giorno 11/06/2018, alle ore 10.00, presso la Sala Riunione al 4° piano di Palazzo Linetti a Venezia, una conferenza di servizi in modalità sincrona e di tipo istruttoria, alla quale sono invitati tutti gli Enti Terzi interessati dal procedimento (Comune di Piazzola sul Brenta, Provincia di Padova e Dipartimento ARPAV di Padova) per l’esame dell’intervento oggetto di autorizzazione.

Copia del progetto dell’impianto di trigenerazione è depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici/Manut. ed Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta e può essere visionato nei giorni di apertura degli uffici previa richiesta formale di accesso agli atti.