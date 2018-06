I piumini di Duvetica passano ai sudcoreani di F&F

Deloitte Legal ha assistito la società sudcoreana F&F Co Ltd, quotata al Korea Stock Exchange e operante principalmente nei mercati asiatici nel settore del fashion, in tutte le fasi dell’acquisto di alcuni rami d’azienda facenti capo a Duvetica Industrie S.p.A. e alla sua controllante Brands Safe Holding S.p.A.

Il gruppo asiatico è aggiudicata l’azienda veneta all’asta per una cifra pari a 7,16 milioni di euro.

Gli asset acquisiti comprendono i diritti sul marchio di piumini “Duvetica” e partecipazioni societarie in Croazia, Bulgaria e Giappone.

L’operazione è stata completata nell’ambito delle procedure di concordato preventivo a cui, rispettivamente, Brands Safe Holding S.p.A. e Duvetica Industrie S.p.A. sono state ammesse dal Tribunale di Venezia.

Deloitte Legal ha assistito la società sudcoreana F&F Co Ltd. nell’operazione con un team coordinato dall’avvocato Massimo Zamorani e composto dagli avvocati Francesco Mirarchi, Elena Tecchi e, per il supporto alla fase di due diligence, dagli avvocati Lucia Ruffatti e Costanza Santalena.

