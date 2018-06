Gpl continua a salire

Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Nuovi aumenti sul Gpl sulla rete carburanti nazionale. Dopo l’intervento in salita di lunedi’, Tamoil ritocca infatti nuovamente al rialzo il prezzo raccomandato del prodotto, stavolta di 1 centesimo, e anche Q8 mette a segno un analogo movimento all’insu’ (+1 cent). Intanto, le quotazioni della benzina e del diesel in Mediterraneo mostrano per il quarto giorno di fila un timido segno negativo.

Sul territorio, di conseguenza, prezzi praticati del Gpl con tendenza alla crescita, mentre non si osservano particolari variazioni sui carburanti liquidi. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,649 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,628). Il prezzo medio praticato del diesel e’ a 1,522 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,522 a 1,537 euro/litro (no-logo a 1,505).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato e’ di 1,768 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,743 a 1,829 euro/litro (no-logo a 1,669), mentre per il diesel la media e’ a 1,645 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,635 a 1,706 euro/litro (no-logo a 1,546). Il Gpl, infine, va da 0,641 a 0,657 euro/litro (no-logo a 0,630).

