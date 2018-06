Giornata nazionale delle pro loco: il successo della prima edizione!

5 giugno 2018

Sono stati più di 300 i visitatori che domenica 3 giugno hanno aderito ai 5 eventi padovani organizzati per la 1° Giornata Nazionale delle Pro Loco!

A Villa Querini di Camposampiero sede del Comitato Provinciale UNPLI Padova, a Baone, Stanghella, Borgoricco e Ponso, che ha toccato il record con 180 partecipanti, sono stati tutti positivi gli apprezzamenti dei partecipanti e grande la “sorpresa” nello scoprire quei gioielli padovani che si trovano appena fuori della porta di casa, ma che molte volte non si conoscono. Le nostre Pro Loco si sono impegnate a promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso eventi, camminate alla scoperta dei tesori locali, aperture straordinarie di siti storici e di ville, pedalate nella natura e musei aperti.

La prima edizione della Giornata Nazionale delle pro loco è stata salutata da oltre 350 eventi in tutt’Italia, che hanno unito idealmente il nostro paese in una grande festa diffusa, confermando il pieno successo dell’iniziativa.

“Siamo pienamente soddisfatti per il grande coinvolgimento degli instancabili volontari delle Pro Loco – affermano coralmente il presidente del Comitato Provinciale Pro Loco di Padova Fernando Tomasello e quello dell’Unione Nazionale delle Pro Loco Antonino La Spina – e per la qualità e varietà degli eventi organizzati”.

Un doveroso e sentito grazie alla passione, alla generosità e al lavoro dei tanti volontari pro loco!



(Proloco Padova)