Este: Bimbimbici 2018: il 27 maggio si e’ pedalato lungo le piste ciclabili della citt di Este e dei paesi limitrofi

Bimbimbici 2018: il 27 maggio si è pedalato lungo le piste ciclabili della città di Este e dei paesi limitrofi

Lo sapete che chi usa la bicicletta è un supereroe e usa un mezzo con dei superpoteri? Non inquina l’aria, non fa rumore e rende le persone più felici! Anche quest’anno Bimbimbici è tornato il 27 maggio con la pedalata in sicurezza per le città con il tema dei supereroi!



È un evento che si ripete ogni anno rivolto a famiglie con bambini per incentivare la mobilità sostenibile e diffondere l’uso delle due ruote.



L’ambientazione di quest’anno è stato il fantastico universo dei supereroi e l’occasione per scoprirlo in bicicletta, come ogni anno, è stata la quarta domenica di maggio, percorrendo in sicurezza il territorio di Este attraverso le piste ciclabili del centro sino a raggiungere il comune di Baone.



Lo scopo della Giornata Nazionale della Bicicletta, patrocinata da Ministero dell”Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è quello di diffondere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a sostegno di una mobilità sostenibile, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.



Oggi più che mai abbiamo bisogno di far crescere una nuova generazione di cittadine e cittadini, che abbiano una consapevolezza dell’importanza dell’ambiente che li circonda e di quanto le azioni personali, come prendere la bicicletta per andare a scuola, possono fare la differenza tra una città inquinata e una sana.