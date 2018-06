Carabinieri: a venezia si festeggia il 204mo anniversario della fondazione

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) – Stamattina a Venezia nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri si e tenuta la cerimonia del 204 Anniversario della Fondazione. Il vice prefetto vicario, Sebastiano Cento, Reggente la prefettura di Venezia, unitamente al Comandante Provinciale, Col. Claudio Lunardo, alla presenza delle massime autorita civili e militari della provincia, sono passati in rassegna dello schieramento, costituito dalla Bandiera di guerra del 4 Btg. CC “Veneto”, da Carabinieri in Grande Uniforme Storica, simbolo delle origini militari dell’Arma, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione della provincia di Venezia, figure centrali del legame dell’Arma con la cittadinanza, da militari del Nucleo Natanti, reparto peculiare del territorio lagunare, e dalle Squadre Operative di Supporto, unita antiterrorismo che quotidianamente svolgono servizi a Venezia per pattugliare i principali obiettivi sensibili.

Durante la cerimonia sono stati premiati i militari che si sono particolarmente distinti in attivita di contrasto alla criminalita. Particolare menzione meritano i Carabinieri a cui domani, nel corso della Festa dell’Arma presso il Comando Interregionale di Padova, sara consegnato l’Encomio Solenne del Comandante Generale per l’attivita investigativa, svolta con i colleghi della Polizia di Stato, che ha consentito di arrestare i 4 terroristi kosovari, recentemente condannati.

Momento particolarmente intenso e stato l’interpretazione da parte del tenore Francesco Grollo de “La Leggenda del Piave” in omaggio ai Caduti, in coincidenza del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale; al termine il tenore ha intonato inoltre “L’inno nazionale” insieme a una rappresentanza di alunni degli istituti scolastici “Marco Foscarini” di Venezia e “Pietro Loredan” di Pellestrina, a cui e stato consegnato un pensiero a coronamento del percorso sulla cultura della legalita sviluppato dai carabinieri con piu di 5.000 studenti di 41 Istituti della Provincia.

(Adnkronos)