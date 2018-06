Al via i lavori di elettrificazione della linea Camposampiero-Cittadella-Bassano

I lavori per l’elettrificazione della linea Camposampiero- Bassano cominceranno domenica 10 giugno e termineranno l’8 settembre. Per i pendolari e per chi dovrà utilizzare quella tratta i treni saranno sostituiti da bus fra Camposampiero, Cittadella e Bassano.

Queste le fermate:

– Camposampiero: piazzale esterno della stazione;

– Fratte: via Commerciale, angolo via Marconi;

– Villa del Conte: strada provinciale 39, bivio Fs;

– Cittadella: Borgo Padova, fermata BusItalia, bivio Fs;

– Rossano: piazzale esterno stazione;

– Rosà: ss 245, bivio Fs, prossimità passaggio a livello;

– Bassano: piazzale della stazione.

I bus impiegano mediamente un quarto d’ora in più. ma da Padova a Bassano si può andare anche via Castelfranco, utilizzando i numerosi treni che circolano sulle linee Padova-Castelfranco- Montebelluna e Padova- Camposampiero-Castelfranco-Paese-Treviso. Naturalmente il biglietto da Padova per raggiungere Cittadella e Bassano via Castelfranco costa di più.

(Provincia di Padova)