Venezia: porto marghera, incendio in fonderia dopo fuoriuscita ghisa, nessun ferito

Venezia, 5 mag. (AdnKronos) – Alle ore 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Industria a Porto Marghera per un principio di incendio divampato in una fonderia dopo la fuoriuscita di zinco fuso da un forno: nessuna persona e rimasta ferita. Il metallo liquido e caduto nelle sotto vasche di contenimento, sviluppando fiamme, fumo e vapore. Dopo il primo intervento della squadra di soccorso interno, i vigili del fuoco accorsi con 12 operatori e 5 automezzi tra cui il nucleo NBCR hanno spento il principio di incendio e messo in sicurezza il reparto. Le operazioni di soccorso coadiuvate dal funzionario di guardia dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

