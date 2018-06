Venezia: da intesa tra ca foscari e autorita portuale nasce centro studi del settore (3)

(AdnKronos) – “Finalmente Venezia e il Veneto avranno un filone di studi dedicato alla portualita – dichiara il Presidente AdSP Pino Musolino – per formare i professionisti della logistica e dell’economia del mare di domani. Grazie all’eccellenza del polo universitario di Ca’ Foscari e alle professionalita di caratura internazionale che operano nel nostro scalo portuale e che supporteranno la definizione dei progetti formativi e di ricerca, il Porto di Venezia potra contare, ancor piu di quanto gia succede oggi, su figure professionali in grado di affrontare e vincere la sfida della globalizzazione e dell’innovazione. Una classe di manager con una preparazione multidisciplinare – chiarisce il Presidente Musolino – sara in grado di relazionarsi a livello globale, attingendo alle enormi competenze presenti nell’area e riportando a Venezia le migliori pratiche sperimentate dalla comunita portuale internazionale”.

All’interno del protocollo d’intesa siglato oggi trova spazio anche l’impegno dell’Autorita di Sistema Portuale a supportare Science Gallery Venice, spazio innovativo curato da Ca’ Foscari e dedicato alla commistione tra scienza, arte e design.

