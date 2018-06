Venezia: da intesa tra ca foscari e autorita portuale nasce centro studi del settore (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – I primi risultati dell’accordo si registreranno gia a partire dall’anno accademico 2018-2019 quando verranno proposti i primi percorsi formativi nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo, nonche in Master di I e II livello e in un Dottorato di Ricerca o in un Assegno di Ricerca.

“Le sfide legate all’economia e al management della portualita diventano oggetto di studio e di formazione a supporto di un settore strategico per l’innovazione e l’internazionalizzazione – afferma Michele Bugliesi, Rettore dell’Universita Ca’ Foscari Venezia – Grazie alla collaborazione con l’Autorita di Sistema Portuale i nostri ricercatori potranno sviluppare questo filone di ricerca e formazione, con un approccio articolato sull’intersezione e il contributo di varie discipline e ambiti di studio, dai modelli per la logistica ai trasporti, ai sistemi economici, al diritto marittimo e internazionale, agli aspetti ambientali. Un progetto che supportera lo sviluppo di un settore in forte espansione e che richiede competenze specialistiche e sempre piu qualificate.”

